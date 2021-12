Messi cai em golpe após comprar hotel luxuoso; entenda

O jogador eleito melhor do mundo em 2021 e astro do Paris Saint-Germain, Lionel Messi, pode ter caído em um golpe ao ter comprado, em 2017, um hotel de luxo na Espanha por 30 milhões de euros (R$ 192 milhões, na cotação atual). O investidor havia adquirido o empreendimento sem saber que o espaço é irregular e a construção será demolida.

Apontadas pelas autoridades da província de Barcelona, onde fica localizado o Hotel MiM Sitges, de acordo com o jornal espanhol El Confidencial, as irregularidades e a ordem de destruição já eram conhecidas pelo dono anterior do hotel, empresário Francisco Sánchez Rodríguez, quando vendeu o espaço para o jogador. Ainda não há data para a derrubada do prédio.

Entretanto, enquanto Rodríguez aponta que não existe qualquer ordem de demolição para o prédio em questão, a prefeitura argumenta que a sentença está definida. Messi não se pronunciou sobre a situação.

O prédio, construído em 2013, contém 77 suítes e quartos, 300 m² de salões com luz natural e um spa, além de uma piscina e ginásio. O hotel ainda fica há 50 metros da praia, no coração do município de Sitges.