Mestre Lourimbau é localizado e está internado em hospital no Pau Miúdo

Foto: Divulgação

A busca pelo paradeiro do berimbalista Lourival Santos Araújo, o mestre Lourimbau, 72 anos, acabou na noite desta quinta-feira (2). Artistas haviam empreendido uma campanha para localizar o artesão, que também é cantor e compositor, após familiares relatarem um sumiço que já tinha pelo menos dois meses.

Segundo o CORREIO apurou, Mestre Lourimbau encontra-se internado no Hospital Octávio Mangabeira, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. Apesar de a assessoria da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) informar que não fornece informações sobre pacientes, a reportagem conseguiu confirmar com uma fonte no hospital que o músico e artesão se encontra internado no local.

Segundo o site da Sesab, o Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM) é um Centro de Referência para Doenças Respiratórias, que costuma atuar no tratamento da tuberculose, asma grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, controle do tabagismo e fibrose cística, além de influenza.

Apesar do perfil da unidade, não é possível confirmar se Lourimbau tem alguma dessas doenças ou se está em tratamento contra a covid-19, que foi uma das suspeitas levantadas por familiares e amigos do músico, que vive no bairro da Boca do Rio. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Tudo indica que Lourimbau tenha sido transferido para o Octávio Mangabeira logo após dar entrada na UPA Pirajá / Santo Inácio, no bairro de Santo Inácio, entre os dias 27 e 28 de março, data que coincide com o tempo de sumiço relatado por familiares, de cerca de três meses.

Um dos primeiros a pedir ajuda na localização foi o guitarrista Roberto Barreto, da banda BaianaSystem, que fez um apelo nas redes sociais para que o músico e artesão, com quem tem diversas parcerias, fosse localizado. Em 2019, a Baiana gravou a música ‘Melô do Centro da Terra’ com Mestre Lourimbau.

“Há aproximadamente 2 meses, amigos e pessoas próximas não conseguem contato ou tem alguma noticia dele. Ele residia na Boca do Rio, próximo ao Centro de Convenções, e circulava muito pelo Rio Vermelho e centro da cidade. Estamos unindo forças para localizá-lo e qualquer informação é muito importante nesse momento. Mestre Lourimbau tem uma saúde frágil, e com a pandemia aumenta muito os riscos pra ele”, publicou Barreto esta semana.

Em 2018, quando o artista fez 70 anos, a BaianaSystem também fez shows com a participação de Lourimbau, responsável por ressignificar o uso do berimbau na música popular, e prestou uma homenagem no vídeo 'Lourimbau 70'. Assista.

Mestre Lourimbau tem um disco gravado: “A Arte de Mestre Lourimbau”, de 2010. A busca pelo artista já tinha passado por diversos abrigos da capital e até pelo Instituto Médico Legal (IML).