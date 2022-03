Meta atingida! Limite de público em eventos subirá para 5 mil pessoas

A condição de queda do número de casos ativos de covid-19 na Bahia foi atingida e, com isso, o governador Rui Costa informou que já vai preparar um novo decreto para aumentar o limite de público em eventos para 5 mil pessoas, além de ampliar a capacidade de público em estádios para 50%.

"O número de casos ativos e o número de internados em UTI Covid na Bahia seguem em queda! Por isso, já vamos elaborar esta semana um novo decreto para aumentar o limite de público em eventos para 5 mil pessoas e ampliar a capacidade de público em estádios para 50%", disse o gestor.

O decreto atual, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 26 de fevereiro, determina o limite de público por evento é de 3 mil participantes e tem validade até o dia 14 de março. Procurada pelo CORREIO, a assessoria do governo informou que o novo deve ser publicado ainda esta semana, antes do dia 14, mas ainda não há data uma definida.

Em sua fala, o governador ainda acrescentou que a exigência do uso de máscaras e da apresentação do comprovante de vacinação seguem valendo na Bahia. "Vamos continuar vacinando para que os números sigam em queda e possamos flexibilizar ainda mais as medidas restritivas", declarou.