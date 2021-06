Meta é aplicar todas doses da Janssen em até 48h após chegada à Bahia

Todas as 180,6 mil doses da vacina da Janssen, que têm previsão de chegar ao estado da Bahia nesta terça-feira (14), devem ser aplicadas em baianos até o dia 27 junho, data de vencimento do imunizante. Pelo menos foi isso que garantiu o governador Rui Costa em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com ele, toda logística preparada pelo estado, que vai distribuir as doses para Salvador e as cidades da Região Metropolitana que possam garantir mutirões de vacinação, viabiliza a aplicação de 100% do contingente que será recebido.

Com os mutirões, Rui espera começar a vacinação do imunizante em todas as cidades que o receberem no mesmo dia da chegada dele no Estado. "Nós queremos somente enviar para cidade que garantam o mutirão. Como o prazo é muito curto, nós queremos aplicar rapidamente todas para não perder nenhuma dose. A intenção é que, depois da chegada, em 24 a 48 horas todas estejam aplicadas", disse.

Rui explicou também sobre a decisão de expandir a distribuição para além da capital, mesmo com o Ministério da Saúde orientando que as doses ficassem nas capitais para facilitar a aplicação dentro do prazo.

"Vamos colocar na Região Metropolitana porque é mais próximo e, com o prazo de vencimento mais curto, são cidades que podemos monitorar e, caso não executem a vacinação, estamos aptos para remanejar rapidamente essas vacinas", explicou.

Encosta em Praia Grande

As afirmações do governador foram dadas durante um ato da inauguração de contenção de encosta localizada na altura da Rua Amazonas, no bairro de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A obra foi conduzida pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).