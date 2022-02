Metade dos alunos voltaram às aulas presenciais, diz prefeito

A primeira semana de volta às aulas presenciais em Salvador teve metade da adesão dos alunos. Na quinta-feira (10), foi registrada a frequência de 50,5% dos 142 mil estudantes matriculados na rede municipal. Esse é o maior percentual de comparecimento presencial desde que as aulas foram retomadas, em agosto de 2021.

O prefeito Bruno Reis (DEM) comentou sobre o assunto durante a entrega dos painéis de azulejos portugueses, na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, nesta sexta-feira (11). Ele disse que os números são positivos, mas que espera que alcance a totalidade o mais breve possível.

“A prefeitura não está medindo esforços em requalificar a nossa rede, investimos em material pedagógico com a produção dos kits, distribuímos fardamentos e a escola oferece merenda de qualidade. Tenho certeza que, hoje, o ambiente escolar traz toda a segurança, mesmo na fase final da pandemia. Temos protocolos. É muito mais seguro estar nas escolas do que nas ruas”, disse.

Ele acredita que a pandemia ainda é o principal fator que está afastando a outra metade dos alunos das salas de aula e fez novamente um apelo para que os pais levem os filhos para estudar.

“Sabemos que o mês de fevereiro é um mês em que muitas pessoas ainda estão de férias, mas é fundamental que os pais e as mães levem seus filhos para a escola. Vamos seguir inaugurando uma nova escola por semana. Temos 128 que estão concluindo reforma até março, com ambiente escolar mais agradável, com qualidade melhor e conforto maior para os professores e para as crianças”, afirmou.

Os estudantes da rede municipal retornaram às aulas na segunda-feira (7). Em 2022, o sistema recebeu 24 mil novos alunos e realizou 142 mil matrículas. Cerca de 20 mil estudantes da rede privada foram afetados pela crise financeira e migraram para a rede pública.