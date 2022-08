Metalúrgico é morto com tiro depois de briga durante festa em Conceição do Coité

O metalúrgico Bruno da Silva Oliveira, de 28 anos, foi morto a tiros durante uma festa no povoado de Fazenda Cajazeiras, em Conceição do Coité, na Bahia.

Segundo a Polícia Civil, Bruno estava no evento com um primo. Quando os dois estavam de saída do local, ele se envolveu em um desentendimento e foi baleado.

A polícia diz que ainda não se sabe o que motivou a briga. O homem responsável pelo disparo também não foi identificado até agora.

Bruno chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu. A investigação continua e a polícia informou que já agendeu depoimento de testemunhas.