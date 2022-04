Metaverso: biblioteca de Salvador ganha acervo interativo em ambiente virtual

A biblioteca do Goethe-Institut Salvador-Bahia se rendeu ao metaverso e passará a contar com um acervo interativo e virtual. O lançamento será nesta quinta-feira (28), às 19h, e é possível acompanhar pela internet, através do link goethe.de/metaverso.

Essa é a segunda fase do projeto “GoetheBahia #Metaverso”, que oferece ao público um hub de acesso a todos os conteúdos digitais do Goethe-Institut. Entre eles, estão o Onleihe com livros digitais, áudios e filmes, aplicativos para aprendizado de alemão e playlists musicais. O acesso à plataforma, criada pela Bungalow Agency, será limitado à capacidade técnica do espaço.

A programação na noite de inauguração contará com abertura institucional de Ute Engelke, coordenadora de eventos da Biblioteca, e terá participações de Holger Beier (Bungalow Agency), desenvolvedor da plataforma, e de Leonel Henckes, coordenador de programação cultural e idealizador do projeto #Metaverso no Goethe-Institut em Salvador.

No evento, o público vai poder conhecer as novidades do ambiente online, sob a condução de Holger, com comentários sobre o acervo da biblioteca no “GoetheBahia #Metaverso”. Também será possível acompanhar uma leitura cênica, com avatares, de fragmentos do texto teatral “A Pedra”, do escritor alemão Marius von Meyenburg.

“Em novembro do ano passado, o instituto inaugurou a Fase 1 do protótipo, que consistiu na galeria de arte, teatro e pátio interno. Neste momento, o público pôde visitar a exposição "Temporão", que teve curadoria de Tiago Sant’Ana”, explica Leonel Henckes, coordenador do projeto.

A Fase 2 do projeto foi iniciada este ano e avançou para a finalização da Praça do Cacau, acesso à biblioteca e Biblioteca. O makerspace do Goethe-Institut Salvador-Bahia também integra esse ambiente.

“A Biblioteca do Goethe-Institut em Realidade Virtual é um lugar para proporcionar encontros e um hub para acessar as nossas ofertas digitais”, completa Ute Engelke, coordenadora de eventos da Biblioteca.

Inauguração da Biblioteca no “GoetheBahia Metaverso”

Quando: 28 de abril (quinta-feira), às 19h

Link de acesso: www.goethe.de/metaverso (acesso até o limite da capacidade técnica do espaço)

Programação:

19h: Apresentação

Visita guiada com presença do desenvolvedor Holger Beier (Bungalow Agency)

19h30:

Leitura cênica do texto teatral “A Pedra”, do alemão Marius von Meyenburg com avatares

Quanto: Gratuito