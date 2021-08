Metodologia ativa: aulas práticas aproximam alunos das exigências do mercado

Expandir os horizontes e abrir as portas para novas possibilidades são alguns motivos que fazem as pessoas buscarem por uma pós-graduação. Durante a especialização, há também a necessidade de ganhar mais experiência com o curso. As aulas práticas são uma possibilidade de ter uma compreensão maior do tema e adquirir uma educação bem mais completa.

Para o ensino prático é importante o profissional buscar uma instituição que ofereça também laboratórios de qualidade. Equipamentos necessários para praticar os ensinamentos são fundamentais para aulas dinâmicas, inspiradoras e desafiadoras.

“É necessário articular habilidades e atitudes a um conhecimento técnico aprofundado. Desenvolver competências requer simular situações práticas no processo formativo em que os estudantes possam mobilizar novas competências”, conta Tatiana Ferraz, pró-reitora Administrativa do Centro Universitário SENAI CIMATEC, que dispõe de 14 cursos de pós-graduação, todos ligados à área da Indústria.

Tatiana Ferraz ainda destaca a necessidade de se especializar em um cenário de intensas mudanças: “Se você é um profissional que almeja alcançar uma carreira sólida, o aprimoramento profissional é o melhor caminho. A especialização permite que você se diferencie no mercado proporcionando às organizações resultados efetivos, tão necessários no mundo competitivo atual”, diz.

Oportunidade

Os alunos dos cursos de pós do SENAI CIMATEC aprendem na prática, em laboratórios que reproduzem ambientes industriais. A proximidade da instituição com a Indústria é um dos principais trunfos, pois possibilita que os estudantes já saiam do curso com emprego encaminhado e, no caso dos que já estão empregados, com a chance de alcançar novos cargos ou mudar de trabalho.

E quem tiver interesse em se especializar na instituição, novas turmas trazem como oportunidade o ensino híbrido. As inscrições estão abertas por meio do site www.sejacimatec.com.br. Para esse semestre os cursos oferecidos são: Especialização em Engenharia de Soldagem; Especialização em Automação, Controle e Robótica; Especialização em Engenharia da Confiabilidade; MBA em Gestão da Manutenção; MBA Executivo em Lean Manufacturing; MBA Executivo em Logística e Gestão da Produção; MBA Executivo em Gestão de Projetos; MBA Executivo em Liderança e Gestão Corporativa; e MBI BIM. Há também novos cursos, alguns deles únicos no Estado: Especialização em Robótica e Sistemas Autônomos; Especialização em Engenharia Clínica; e MBI Ux Design.

4 dicas para não errar na escolha da pós-graduação

1. Pense nos seus objetivos profissionais

Faça uma análise profunda de si mesmo. Pense na sua história e tente imaginar qual seria o futuro ideal para ter ideia de qual caminho seguir.

2. Pesquise sobre modelos de pós-graduação e áreas interessantes

Entenda quais são os modelos de pós-graduação disponíveis no mercado (lato sensu e stricto sensu) para ver qual deles se encaixa melhor nos seus objetivos, além de pesquisar áreas que chamam a sua atenção e que combinam com os seus interesses.

3. Conheça cada curso

Pesquise dados das instituições de ensino, da metodologia escolhida, do corpo docente e da própria formação. Atenção: confira os pré-requisitos exigidos para os candidatos.

4. Avalie a sua rotina

Faça uma avaliação do momento que você vive e da sua disponibilidade para se dedicar a uma pós-graduação. Isso deve influenciar bastante a escolha de um modelo que seja compatível com a sua rotina.

