Metrô apresenta programação de Natal com música e iluminação especial nas estações

A CCR Metrô Bahia preparou uma programação de Natal com muita música, luzes e personagens natalinos para alegrar os clientes que passarem pelo Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas neste mês de dezembro.

Desde a segunda-feira (13), o Lounge Natalino, na Estação Rodoviária, recebe três apresentações musicais, sempre às 17h30: o Coral Salesiano Dom Bosco abre a programação, nesta segunda; o Coral da Polícia Militar se apresenta na quarta, dia 15, e o Coral Sindsaúde na quinta, 16. O lounge conta ainda com locais especiais para fotos e estará aberto à visitação até o dia 3 de janeiro de 2022.

Já na sexta-feira (17), a Estação Imbuí recebe a banda Agentes do Metrô, às 17h. Sucesso de público nas estações, a banda foi criada em 2019 e é formada por Agentes de Atendimento e Segurança da CCR Metrô Bahia, que atuam diariamente nas 20 estações de metrô e sete terminais de ônibus administrados pela concessionária.

Completando o clima natalino, a escada rolante da Estação da Lapa e o shuttle - ônibus que faz a conexão de passageiros entre a Estação Aeroporto de Metrô e o Aeroporto Internacional de Salvador - também ganharam uma iluminação especial.

A ação integra o programa "Vem Pra Cá", da CCR Metrô Bahia, que promove durante todo o ano eventos culturais e de entretenimento e oferece serviços de saúde, beleza e bem-estar.

Campanha Natal Sem Fome

A CCR Metrô Bahia também realiza até esta sexta-feira, dia 17 a Campanha Natal Sem Fome, uma iniciativa para ajudar quem mais precisa. A empresa disponibilizou caixas para arrecadar alimentos nas estações Pirajá, Acesso Norte, Lapa, Brotas, Rodoviária, Mussurunga, Aeroporto e no Pátio Pirajá (sede da concessionária).

Os alimentos arrecadados serão entregues na Associação do Clube de Mães Criança Esperança (Jardim Santo Inácio), no Espaço Avançar (Bairro da Paz) e na Creche Escola Cantinho Certo (Mussurunga), nos dias 20 e 21 de dezembro. As entidades, localizadas no entorno do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, atuam no cuidado de famílias carentes.

Confira a programação do Natal no Metrô

10/12 a 03/01

Lounge Natalino | Estação Rodoviária

Visitação e locais especiais para fotos, com espaços instagramáveis

13/12 - Iluminação especial na escada rolante da Estação Lapa e shuttle na Estação Aeroporto

13/12, às 17h30

Lounge Natalino | Estação Rodoviária

Apresentação Coral Salesiano Dom Bosco

15/12, às 17h30

Lounge Natalino | Estação Rodoviária

Apresentação do Coral da Polícia Militar

16/12, às 17h30

Lounge Natalino | Estação Rodoviária

Apresentação do Coral Sindsaúde

17/12, às 17h

Estação Imbuí

Apresentação da banda Agentes do Metrô