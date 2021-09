Metrô faz parceria com CVV e terá plantão de escuta especializada no Acesso Norte 

Aproveitando o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, a CCR Metrô Bahia e o Centro de Valorização da Vida (CVV) lançam nesta sexta-feira (10) um espaço que ficará disponível para escuta ativa da população de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Por conta da pandemia, os atendimentos serão online. “É algo novo e que vai nos aproximar das pessoas, teremos sempre um voluntário disponível para conversar por videoconferência com quem estiver no espaço, com a privacidade e a atenção necessária para as pessoas que estão passando por momentos de angústia, solidão ou algum conflito”, explica Josiana Rocha, porta-voz do CVV em Salvador.

Espaço dará privacidade ao usuário (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

A iniciativa, segundo a CCR, é pioneira em todo o Brasil. “Será um projeto permanente, tornando o serviço mais acessível para a sociedade, já que estará disponível em um local de fácil acesso e com ampla divulgação. Nossos Agentes de Atendimento e Segurança atuarão junto com o CVV para identificar pessoas que eventualmente queriam conhecer o espaço, bem como na organização da demanda”, explica Álvaro Britto, gestor de comunicação da CCR.

Os atendimentos são feitos por voluntários espalhados por todo Brasil. Todos fazem parte do CVV, que há décadas realizam apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. “É uma conversa por meio de chamada de vídeo e que vai engajar voluntários da Bahia e de outros estados, garantindo que sempre tenhamos alguém com o tempo necessário para sanar as necessidades das pessoas que nos procurarem”, explica Josiana.

Os números do CVV mostram que em Salvador são feitos até cinco mil atendimentos mensais com pessoas que precisam conversar e ser escutadas. A rede 24 horas por dia pelo telefone 188 ou pela internet www.cvv.org.br. O plantão no metrô é uma forma de democratizar ainda mais o acesso ao serviço, o que na visão de Josiana é muito gratificante. “Lutar pela vida ainda é o melhor caminho”, pontua.

Segundo André Luis Pereira, presidente da CCR Metrô Bahia, a iniciativa será fixa na estação Acesso Norte, que liga as linhas 1 e 2 do metrô, mas pode ser estendida para outros pontos. “A gente vai avaliar e se tiver demanda e oportunidade, a gente tem vontade [de expandir]. Criar outras salas em outras estações é algo que eu gostaria muito de fazer”, disse.

Saiba onde buscar ajuda de forma gratuita ou com "valores sociais”:

CVV: É gratuito em todo o país e funciona 24 horas por dia, através dos telefones (71) 3322-4111 ou 188 e do site www.cvv.org.br.

Programa Escuta Acessível: Atendimento psicológico online ou presencial com valor social. Entre em contato pelo WhatsApp (71) 99637-1226 e faça seu agendamento. O psicólogo Anibal Dantas atua nesse projeto. “A sessão ou o valor mensal fica bem acessível, chegando a mais de 50% de desconto no valor real dos honorários”, explica.

Escola Bahiana de Medicina: A clínica de psicologia tem atendimentos com valores sociais. É preciso entrar em contato pelos telefones (71) 3286-8259, (71) 99249-3483 ou (71) 992873091 para fazer o agendamento. Os atendimentos estão ocorrendo de forma online e presencial de segunda a sexta, das 8h às 12h e 13h às 17h.

UniFTC: A instituição mantém o Ambulatório de Saúde Mental, espaço que disponibiliza atendimento interprofissional e conta com atendimentos gratuitos por dois modos:

Modalidade Plantão Psicológico: Um espaço de acolhimento e escuta especializada, na modalidade online, oferecido por profissionais da psicologia de modo pontual. Possui caráter breve, com foco no atendimento em momento de necessidade daquele que busca o serviço. Disponível de segunda a quinta, de 8h às 12h e de 14h às 18h. Nessa modalidade a pessoa não precisa de agendamento. Poderá realizar o atendimento com o profissional disponível no plantão. Link de acesso: bit.ly/plantaopsicologico_uniftc

Modalidade Atendimento Convencional: Os serviços disponibilizados à comunidade contemplam os projetos de acolhimento psicológico, grupos terapêuticos com adolescentes, grupos terapêuticos com idosos, grupos terapêuticos com professores, grupos terapêuticos com comunidade LGBTQIA+, grupo de acolhimento a ansiedade em tempos de pandemia, grupo de gestantes e puérperas, orientação profissional, clínica do trabalho, clínica do luto, psicoterapia individual. Sujeito a disponibilidade de atendimento e é necessário realizar agendamento. Link de acesso:

Unijorge: Oferece o plantão psicológico, um serviço do urso de psicologia com atendimento feito por psicólogos egressos da instituição, que estão inscritos nos Conselhos Regionais de Psicologia e estão autorizados a fazer atendimento virtual. O serviço é feito por telefone, através de plantões com dias e horários pré-determinados. Contato para marcação:

Mônica Hanhoerster

CRP 03/18470

Segunda-feira 18h às 22h

(71) 98113-3519

Lelciu Muniz

CRP 03/22799

Terça-feira 18h às 22h

(71) 98216-1222

Jorge Ícaro Medeiros

CRP 03/22992

Quarta-feira 08h às 12h

(73) 98239-1000

Larissa Caires

CRP 03/23015

Quinta-feira 13h às 17h

(71) 99198-6620

Vandeilton Trindade

CRP 03/23889

Sexta-feira 08h às 12h

(75) 99200-3115.