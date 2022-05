Metrô: Linha 1 funciona de forma reduzida após batida entre trem e caminhão de serviço

A Linha 1 do Metrô de Salvador funciona de forma parcial nesta terça-feira (31), após o choque entre um trem e um caminhão de serviço que estava em operação. De acordo com a CCR, que administra o sistema, o trecho opera apenas entre as estações Lapa e Acesso Norte, nos dois sentidos. A Linha 2 opera normalmente.

O acidente aconteceu no trecho entre as estações Pirajá e Bom Juá, na Linha 1. Imagens feitas por testemunhas mostram a força do impacto entre os dois equipamentos. Moradores ficaram assustados com o acidente e em alguns vídeos é possível ver fumaça saindo do local onde houve a colisão.

Seis pessoas ficaram feridas no acidente, sendo quatro passageiros e dois funcionários. Com o impacto da colisão, os passageiros - duas mulheres adultas, uma idosa e um homem - acabaram sendo projetados para frente, dentro do vagão. As vítimas eles apresentavam dores abdominais e por isso foram regulados para o Hospital Geral do Estado e Hospital Municipal. Os passageiros foram retirados do vagão por funcionários da CCR.

Segundo o coordenador do Samu Salvador, Ivan Paiva, ao todo, foram deslocadas cinco ambulâncias do Samu para atender a ocorrência.

A CCR informou que atua para minimizar os impactos da ocorrência.