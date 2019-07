Metrô oferece serviços gratuitos para homens nesta segunda (15)

O Dia do Homem, comemorado nesta segunda-feira (15), será recheado de serviços no metrô. Um stand chamado 'Espaço do Homem' vai oferecer aferição de pressão, cálculo de IMC e massoterapia. As ações serão realizadas no Terminal de Ônibus Acesso Norte das 10h às 14h e na Estação Pirajá de Metrô, das 16h às 19h.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, as atividades serão gratuitas e integram o projeto Vem pra Cá, que promove eventos durante todo o ano nas estações de metrô da cidade. A ação tem parceria com o SE7E Centro Tecnológico.

Serviço:

O quê: Serviços de aferição de pressão, cálculo de IMC e massoterapia

Quando: Dia 15 de julho de 2019

Onde: Terminal de Ônibus Acesso Norte de Metrô, das 10h às 14h; Estação Pirajá de Metrô, das 16h às 19h

Ações gratuita