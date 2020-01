Metrô prepara operação especial de funcionamento para o Festival de Verão

Para garantir o retorno pra casa do público que vai marcar presença no Festival de Verão Salvador 2020, que acontecerá neste fim de semana na Arena Fonte Nova, o metrô vai operar com esquema especial de funcionamento. Nos dias 1º e 2 de fevereiro, a Estação Campo da Pólvora, que fica a cerca de 400 metros do local do evento, terá operação estendida para embarques até às 2h. As demais estações das linhas 1 e 2 permanecerão disponíveis, após meia-noite, apenas para o desembarque de passageiros.

A CCR Metrô Bahia reforçará a equipe de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) na estação e contará com o apoio da Polícia Militar nas áreas de acesso e entornos do sistema. A segurança também será feita com o monitoramento eletrônico realizado por mais de 2.000 câmeras das estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus. As imagens são acompanhadas em tempo real diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e das Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação.

Quem sair de Lauro de Freitas e Região Metropolitana, poderá pegar o metrô da Estação Aeroporto até Acesso Norte, fazer a baldeação para a Linha 1 e seguir até a Estação Campo da Pólvora. A viagem dura, em média, 35 minutos. Os clientes também têm a opção de utilizar o estacionamento privado, localizado no Terminal de Ônibus Pituaçu. O local conta com 370 vagas e o acesso é feito pelo viaduto que liga a avenida ao CAB.