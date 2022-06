Metrô tem horário de funcionamento ampliado nesta segunda-feira (27)

Com o objetivo de atender os clientes que forem ao evento de São João no Parque de Exposições, em Salvador, a CCR Metrô Bahia vai antecipar, excepcionalmente na segunda-feira (27), o horário de abertura da Estação de Metrô de Mussurunga, com o início da operação a partir das 03h (apenas para embarque dos passageiros).

As demais estações das Linhas 1 e 2 terão o funcionamento, neste mesmo horário, apenas para desembarque, seguindo com horário de abertura normal, às 05h. Os terminais de ônibus de Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte terão seu horário de abertura antecipado, funcionando a partir das 04h neste dia. Nos demais dias, a operação do Metrô seguirá normalmente, de 05h à 00h.

Para esse período de São João, a concessionária também montou uma estratégia especial de operação e segurança entre os dias 23 e 27 e entre 30 de junho e 2 de julho. A população poderá contar com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) ao longo de todo o sistema, principalmente nas Estações de Metrô Campo da Pólvora e Mussurunga, que ficam próximas ao Centro Histórico e Parque de Exposições. A empresa também vai reforçar a operação das bilheterias e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda.

Além dos agentes fardados e à paisana, a segurança é reforçada através do monitoramento eletrônico composto por mais de 2 mil câmeras que estão distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação. Somam-se, ainda, 220 câmeras corporais, as chamadas body cams, acopladas ao fardamento dos Agentes de Atendimento e Segurança, durante todo o turno de serviço. A ação estratégica de segurança e operação é utilizada pela concessionária em todos os eventos de grandes públicos, para melhor atender os seus clientes.

“Com essas ações especiais, buscamos levar para os nossos clientes a animação dos festejos juninos, além de proporcionar mais segurança, conforto e tranquilidade para quem utilizar o metrô neste período de festas”, explica Leonardo Balbino, gerente de Atendimento da CCR Metrô Bahia.

Serviço do Metrô - São João

Dia 27

- Das 03h às 05h - Horário de funcionamento especial na Estação de Metrô Mussurunga para embarque e demais estações das linhas 1 e 2 para desembarque. A partir de 05h, a operação seguirá normal em todas as Estações.

Dias 23 a 26 e entre 30 de junho e 2 de julho

- Das 05h à 00h - Horário de funcionamento normal para embarque e desembarque em todas as estações de Metrô das linhas 1 e 2.