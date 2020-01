Metrô tem queda de energia, e passageiros são retirados no meio do trajeto

Passageiros do Metrô de Salvador levaram um susto na noite desta quarta-feira (29). Por volta das 19h, dois trens que trafegavam na linha 2, que liga as estações Acesso Norte e Aeroporto, pararam no meio do caminho. A CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema, explicou que houve uma queda de energia e que técnicos estão trabalhando para resolver o problema.

O incidente aconteceu entre as estações Imbuí e Detran. Dois trens trafegavam nessas regiões quando houve a queda de energia e eles pararam antes de chegar às plataformas. O servidor público Antônio Rocha, 45 anos, estava em dos vagões e contou que ouviu um barulho antes da composição parar.

“Foram três estalos. De repente o trem parou a ficamos sem entender nada. Isso aconteceu a 100 metros da estação Imbuí. Eles avisaram pelo rádio que havia um problema na via, mas ficamos parados mais de 40 minutos sem poder sair do trem. Algumas pessoas ficaram nervosas, tinha idosos e crianças, e alguns passaram mal”, disse.

Os passageiros contaram que os vagões estavam cheios e que o incidente aconteceu às 19h12. Os trens não voltaram a funcionar, e as pessoas precisaram descer por uma saída de emergência, no meio do percurso, e caminhar até a estação mais próxima. Antônio Rocha estava indo para casa e precisava chegar à estação Aeroporto.

“Os funcionários do metrô pediram para a gente aguardar na plataforma que outro trem vem pegar a gente. Estamos caminhando para a estação. Agora, o jeito é esperar”, disse. Ele contou também que alguns passageiros perderam o tempo para fazer a integração de forma gratuita do metrô com os ônibus e que reclamaram do prejuízo.

Em nota, a CCR informou que técnicos estão trabalhando para resolver o problema. A concessionária disse que, apesar do transtorno, a linha 2 está operando. Os trens estão trafegando na via que não foi afetada. A linha 1, que liga a estação Pirajá à Lapa, segue funcionando sem problema.

“A CCR Metrô Bahia esclarece que, na noite desta quarta-feira (29), houve uma queda de energia em uma das vias do trecho entre as estações Imbuí e Detran. A equipe de manutenção já está no local para restabelecimento da operação. As composições que estavam nas plataformas de Imbuí e Rodoviária precisaram ser evacuadas com segurança. A operação na linha 1 não foi afetada”, diz a nota.