Metrô terá novos horários até o dia 29 de junho; confira mudanças

A CCR Metrô Bahia informou nesta quarta-feira (16) que o sistema metroviário terá horários diferentes até o dia 29 de junho, para cumprir os decretos estaduais de restrição de locomoção no período. A medida foi tomada pelo governo estadual para conter o avanço da pandemia no estado no período junino.

Nos dias 15, 16, 17, 21 e 22, 28 e 29 de junho, o funcionamento será das 5h às 22h30. Nos dias 18, 19, 20 e 23 a 27, que é o período do São João, o funcionamento será das 5h às 20h30.

Com duas linhas e 20 estações, o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas tem 40 trens na operação, que transportam cerca de 370 mil passageiros por dia.