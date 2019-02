Metrô terá show e exposição em homenagem ao Filhos de Gandhy

O metrô de Salvador vai entrar no clima de Carnaval. Nesta sexta-feira (22), a partir das 15h, o projeto Metrô Folia vai receber a banda show dos Filhos de Gandhy que fará uma apresentação itinerante saindo da Estação Pirajá de Metrô, passando pela estação do Imbuí, até chegar no Aeroporto. O “tapete branco” da paz vai animar a viagem sobre trilhos com o batuque contagiante do afoxé.

A programação carnavalesca do metrô conta ainda com algumas imagens da exposição fotográfica Filhos de Gandhy por Christian Cravo que está em cartaz no Palacete das Artes, na Graça, até 31 de março. Já a mostra com as imagens da exposição do Palacete segue em cartaz até o dia 8 de março, nas estações Aeroporto, Imbuí e Pirajá, com 12 fotos.