Metrô vai fechar mais cedo por conta do toque de recolher

O metrô de Salvador vai encerrar as atividades mais cedo a partir desta sexta-feira (19). O início da operação continuará o mesmo, às 5h, mas as estações, agora, vão fechar às 22h30 e não mais às 0h. A mudança é para obedecer ao toque de recolher decretado pelo Governo do Estado que começa amanhã e tem duração de sete dias.

O decreto tem por objetivo frear o avanço de transmissão do novo coronavírus. Todos os serviços que não são essenciais devem suspender as atividades das 22h às 5h. Em nota, a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema de metrô de Salvador, informou que a alteração vale, inicialmente, até o dia 25 de fevereiro.

“Em cumprimento ao decreto do Governo do Estado da Bahia, a CCR Metrô Bahia vai antecipar o fechamento do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas para 22h30, a partir desta sexta-feira (19). Até o dia 25, validade inicial do decreto, o metrô seguirá funcionando das 5h às 22h30, em todos os dias da semana”, diz a nota.

A concessionária disse também que intensificou os protocolos de higiene nos trens, para a segurança e proteção dos clientes e colaboradores. Além da limpeza manual, que já havia sido reforçada, os trens agora passam, internamente, por um processo de nebulização de névoa seca.

A empresa garante que o produto sanitizante aplicado tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que não oferece risco à saúde humana nem ao meio ambiente. A substância foi desenvolvida especificamente para eliminar fungos, bactérias, germes e vírus, incluindo o coronavírus. A eficácia é atestada pelo Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O produto será aplicado após o recolhimento do trem ao pátio ou em áreas de plataforma, todos os dias. Mesmo depois de a névoa desaparecer, ele e se mantém por até 72 horas atuando contra os microrganismos.