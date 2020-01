Meu Domingo: Gerônimo e seu caso de amor com a Cidade Baixa

Gênio da composição, autor de clássicos como Eu Sou Negão, Jubiabá e É d’Oxum, o cantor e instrumentista Gerônimo Santana, 66, gosta de ir a lugares que ninguém chega, como as praias de Tubarão ou Inema, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ou então, curte os locais bem tradicionais, como o Porto da Barra. Confira as dicas do artista para curtir um domingo.

Cidade Baixa

Chegar na Ribeira, tomar um sorvete, olhar aquele mar, a vida corriqueira daquelas pessoas é divertidíssimo. Principalmente no domingo em que está acontecendo alguma muvuca na Cidade Alta (risos).

Subúrbio

Fugindo mais um pouco, no contrafluxo, visitar o Subúrbio, ir até a praia de Tubarão e Inema. É uma coisa linda! Se fosse na Europa, um lugar como aquele seria hiper valorizado. É como se fosse em uma cidade do interior.

Jorrinho de Camaçari

Quando conheci a primeira vez, fiquei admirado com a estação de água quente. Precisa conhecer, fica dentro da metrópole.

Porto da Barra

É fascinante, vazia ou cheia de gente. É um dos lugares mais bonitos que já vi, é como se a gente estivesse dentro da barriga da mãe. Água quentinha. Quantas vezes já fui pra lá e vi os peixinhos na beira da praia?