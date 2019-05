Meu Domingo: o giro de Davi Moraes pela Soterópolis

Davi Moraes nasceu e mora no Rio de Janeiro. Mas o cantor, compositor e instrumentista tem uma ligação intensa e duradoura com a Bahia. Tanto que, quando pedimos ao filho de Moraes Moreira dicas sobre seu domingo ideal em Salvador, a dificuldade foi limitar o número de atrativos. No roteiro de Davi tem muita música, claro, além de passeios, gastronomia e até um mergulho no Porto da Barra. Confira:

1. Ensaio do Olodum no Pelourinho sempre será um ponto fortíssimo. É emocionante ver de perto a riqueza e o poder dos tambores dessa entidade pioneira! Como diz uma linda música de meu irmão Pierre Onássis recentemente gravada por Margareth: Me leva! Me leva no Afro!

2. Falando em Música,me lembro de Domingo no Candeal de Lucas Santtana e Quito Ribeiro! Gravada por Daniela. Um domingo de tarde no Candeal é sempre bem vindo! Volta e meia tem festivas como o Candyall e Tal... Ali é o berço da Timbalada e de todo uma revolução rítmica... O lugar respira arte! Tem a escola Pracatum... E tem uma energia especial que só de perto pra entender. É uma linda comunidade. Com suas lutas e vitórias. Máximo respeito.

Porto da Barra no registro do fotógrafo Mauro Akin Nassor

3. Uma volta e mergulho ou pôr do sol no Porto da Barra ...

4. Uma ida ao Ponto Vital! Uma das melhores comidas baianas da cidade, com preço acessível e iguarias maravilhosas do grande mestre Vital de Santo Amaro.

5. O melhor acarajé, passarinha e bolinho de estudante ! Daria e Laura na rua dos Maçons na Pituba! Esse é o campeão dos campeões!

6. Se passar pelo Rio Vermelho e quiser discos maravilhosos e raros vá na Midialouca e depois atravesse a rua para almoçar no restaurante Manjericão! Comida natural com tempero da zorra! Além de sucos maravilhosos em uma casa toda aberta e cercada de plantas.