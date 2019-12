Meu Domingo: os caminhos da Bahia Preta

A jornalista e empresária Monique Evelle teve um 2019 intenso, que incluiu vários projetos, como o lançamento do livro Feminino: Olhar Estratégico Sem Romantismo, no início de novembro. Pois bem, agora curtindo merecidas férias, ela preparou uma listinha com dicas imperdíveis para fazer neste e nos próximos fins de semana do Verão.

1. Comes e bebes - Se eu fosse você eu tirava 1 dia para almoçar no @solargastronomia (tem no Rio Vermelho e na Graça) e de lá iria pro @botecodohelder que fica no 2 de Julho. O boteco é quilombo urbano de entretenimento e lazer. Se você grita “sou preto e sou lindo” ganha desconto na cerveja! E também tiraria 1 dia para almoçar no @encantosdamare na Ribeira e depois subir pro @malembesalvador, que fica no Santo Antônio Além do Carmo.

2. Mergulho - Eu sei que você também irá passar uns dias na praia, então se for pra Gamboa, respeite os moderadores de lá e não deixe de ir no @bardamonica. E se puder conhecer uma ilha, vá na Ilha dos Frades, no restaurante da Preta!

3. Música baiana - Se quiser conhecer os novos artistas da música, procure saber quem é @trapfunkalivio @dicerqueira @sagatemici. E se você é de quebrada, sabe que um baile não pode faltar. Tem o espetinho no final de linha do Nordeste de Amaralina. Não deixe de ir.

4. Memória - Se escolher fazer algo tranquilo e conhecer a história de Salvador, tente ir no @acervodalaje e também na Fundação Pierre Verger só pra ouvir as histórias que Dona Cici tem pra contar.

5. Comprinhas - Quer comprar roupas, biquíni , bonecas e tudo mais? Compra com @pdt_dugueto , @nblack_21, @madanegrif @amorabonecas , joias com o @omagodosmetais Quer cuidar do cabelo? Cuide com @casademarah.