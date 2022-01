'Meu marido também é vítima da sociedade', diz Maíra Cardi sobre Arthur Aguiar

Um vídeo de Mayra Cardi, que agora está assinando Maíra, viralizou depois que ela criticou mulheres que optam por não reatar relacionamentos mesmo sentindo falta dos ex-parceiros e justificam a escolha falando em amor próprio.

A própria Maíra reatou o casamento com o ator Arthur Aguiar depois de separar por descobrir dezenas de traição do marido. Para ela, quem prefere não voltar para o ex mesmo sentindo falta dele é uma pessoa "orgulhosa".

"As mulheres que me encontram na rua e falam: eu não vou admitir, eu amo o meu marido mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela: 'não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você'", defendeu ela, em entrevista ao podcast de Joel Jota, no Youtube.

A coach mayra cardi pic.twitter.com/zSVNAcvFvd — Juliana (@badgalmodel) January 11, 2022

Para Maíra, as mulheres confundem os sentimentos e muitas vezes deixam de ser felizes voltando para o ex por conta do orgulho. "'Você acabou de me dizer que está sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho, e não amor próprio. Amor próprio é fazer aquilo que te faz bem, se te faz bem estar com ele, é (por) orgulho que você não está voltando'. Então a gente confunde muito amor próprio com orgulho", explicou. "Se ela botar na balança e ele fizer mal, não volta. Mas não voltar por orgulho, porque se ama e achar que isso é amor próprio, não. Isso é ego", disse.

Maíra disse que Arthur também é uma "vítima da sociedade". Na época que os dois terminaram, em 2020, ela disse viver um relacionamento abusivo e relembrou as traições - houve casos inclusive com prostitutas enquanto a coach estava grávida da filha do casal.

"Meu marido - e não é defendendo - também é uma vitima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres", comparou.