'Meu melhor amigo é o Wilson, a almofada feliz', diz o solitário Babu

Um dos favoritos ao prêmio do BBB20, Babu tem se sentido solitário no confinamento desde a saída de Felipe Prior. Em conversa com Flay e Gizelly na madrugada desta sexta-feira (10), o participante disse que está sozinho nesta reta final do jogo, explicando que não tem mais afinidades dentro da casa, embora goste de várias sisters que permanecem no confinamento.

"A Gabi, por exemplo. Foi a primeira pessoa que eu dei afeto, e ela resolveu votar em mim quando tinham 16 pessoas na casa. E ela dizendo que não tinha em quem votar, por isso foi em mim. A real é que as pessoas com quem eu tinha afinidade já saíram. Meu melhor amigo agora é o Wilson, a almofada feliz", analisou Babu, se referindo à almofada que batizou nos últimos dias e com quem tem conversado.

Gizelly aproveitou a conversa para repercutir o discurso de Tiago, que na saída de Marcela alertou a casa de que "não existem fadas sensatas". "Na boa, o discurso do Tiago é pra quem sai. Se ele não fala meu nome, eu não fico aí criando teoria, porque a gente não sabe de nada", rebateu Babu.