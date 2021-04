'Meu ombro saiu do lugar', diz Flávio Bolsonaro após acidente no Ceará

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) comentou na manhã deste domingo (18) o acidente que sofreu ontem, no Ceará, quando andava de quadriciclo.

Nas redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que sofreu uma "queda leve" e que o ombrou se deslocou com o acidente.

"Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora, estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão. O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é fake, não sou eu. Também é fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo", postou Flávio.

O acidente aconteceu na região de dunas da Praia do Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O senador foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, segundo a prefeitura da cidade. Ele seria transferido para um hospital estadual, mas optou por ir embora.

O governador Camilo Santana (PT), do Ceará, falou do acidente de Flávio, aproveitando para elogiar os profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). "Soube do acidente com o senador Flávio Bolsonaro no Ceará e do atendimento na UPA de São Gonçalo, do nosso sistema público de saúde. Felizmente ele está bem. A orientação será sempre de atender da melhor forma possível, algo que nossos profissionais fazem com louvor. Viva o SUS!".