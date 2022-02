'Meu papel está sendo bem feito', avisa Lucas Arcanjo

Destaque do Vitória na temporada passada e na atual, o goleiro Lucas Arcanjo se mostra confiante embaixo das traves e diante dos microfones. Após fechar o gol no triunfo por 1x0 contra o Vitória da Conquista na rodada passada do Campeonato Baiano, o jogador revelado na Toca do Leão disse não se intimidar com o busca do clube para contratar um outro goleiro.

"Cada jogo que passa a gente tem que mostrar serviço, né? Meu foco total é continuar defendendo a número 1 do Vitória. Se tiver que trazer um goleiro ou não, aí é com a diretoria, mas meu papel está sendo bem feito", afirmou em entrevista coletiva. "Não tem motivação maior que estar vestindo a camisa do Vitória", completou.

O Vitória confirma que fez proposta ao goleiro Wilson, que defendeu o rubro-negro entre 2013 e 2015. Apesar de ter rescindido contrato com o Coritiba recentemente e estar livre para assinar com outro clube, o jogador atravessa problemas pessoais e, até o momento, não aceitou a oferta oferecida pelo Leão.

"Eu estou focado aqui com o Vitória, independentemente de ele (Wilson) vir. Sei que vai ser para ajudar, com certeza. É um dos ídolos do clube e uma das referências minhas também, mas estou focado no clube e em defender a número 1", avisou Lucas Arcanjo.