'Meus pais ainda não sabem que ele morreu', diz irmã de jardineiro vítima de acidente

(Foto: Reprodução)

Vítima de um acidente de trânsito em Lauro de Freitas, na madrugada desta quinta-feira (9), o jardineiro e vendedor de polpas Adailton do Amparo, 45 anos, será enterrado no município de Taperoá, região do Recôncavo do estado. É lá, em sua terra natal, onde vivem seus pais, um casal de idosos. "Meus pais ainda não sabem que ele morreu", declarou a irmã da vítima, Adriana Amparo, 35.

Devido à idade dos dois, ele 73 anos e ela 78 anos, os parentes estão poupando os idosos, por enquanto. "Dissemos que Adailton sofreu o acidente e que está em estado grave. Minha mãe já teve três acidentes vasculares e estava na cama e toda hora pergunta pelo meu irmão", explicou Adriana.

Inicialmente, alguns veículos de comunicação divulgaram que Adailton teria levado dois tiros antes de o carro dele colidir e capotar. A suspeita se deu por causa de duas perfurações encontrado nas costas da vítima. "O IML (Instituto Médico Legal ) já nos informou que as perfurações nas costas do meu irmão foram causadas pelos ferros do suporte do banco do carro na hora do acidente e não por causa de tiros , como estavam divulgando, como se meu irmão fosse algum bandido. Ele estava sem o cinto de segurança. Além do mais, ele nunca foi preso. Era um trabalhador. Até hoje não soubemos de nada que desabone a conduta dele", frisou a irmã.

Mesmo antes de receber o laudo do IML, a titular 33° Delegacia (Portão), delegada Andréa Arrais, acreditava que a morte era mesmo resultado de um acidente de trânsito. "Aparentemente, as lesões foram provocadas pelos ferros do banco. Pela nossa experiência, creio que o fato foi em virtude do acidente que a vítima veio a óbito", pontou Andréa. À tarde, depois de receber o documento, a delegada descartou a possibilidade de Adailton ter sido baleado.

A delegada disse ainda que Adailton fez uso de bebida alcoólica na noite anterior e ligou para a namorada dizendo que na madrugada sairia para ir até a Cidade Baixa, em Salvador. "Ele sempre ia lá, na Cidade Baixa, pegar as polpas que costumava vender em Lauro de Freitas', disse ela.

Adailton morava em Catu de Abrantes e deixou quatro filhos. Ainda não há previsão de quando será o enterro.

Acidente

O jardineiro e vendedor de polpas Adailton do Amparo, 45 anos, dirigia um Fiat Uno quando invadiu o canteiro central e bateu em uma placa de publicidade luminosa.

Ainda não há detalhes do que fez Adailton perder o controle do veículo. O carro, que estava na faixa no sentido Salvador, ficou parado no sentido contrário da pista. O corpo de Adailton foi encontrado do lado de fora do veículo.

Segundo policiais, Adailton estava sem cinto de segurança e trafegava em alta velocidade. Após a batida, o carro capotou.