Micareta Salvador faz Carnaval fora de época no Wet´n Wild

Falar de festa em Salvador faz qualquer um lembrar do Carnaval. E para quem tem o sonho de fazer a folia fora de época, vai ter uma programação quente na Micareta Salvador 2019, que é a cara da maior festa soteropolitana. A partir desta sexta (25), o Wet'n Wild recebe três dias do festival que reúne cantoras como Claudia Leite, Anitta, Ivete Sangalo e Daniela Mercury, que sempre movimentam o Carnaval da cidade.

Para o sócio do grupo San e produtor da Micareta, José Augustto, a intenção da festa é dar um gostinho de como será o Verão, principalmente para quem ainda não conhece a festa em Salvador. “Para que algumas pessoas possam experimentar, criar uma ideia de como é, e, gostando, passar a frequentar e voltar pra cá”.

A festa também marca o retorno de Claudia Leite, que se apresenta sábado (26) e domingo (27), aos palcos. Depois de ficar afastada das apresentações por conta da gravidez de Bela, sua terceira filha, Claudia volta com um novo trabalho, batizado de Bandera Project, que tem um single homônimo inédito e foi lançado este mês.

E a força feminina é um dos principais destaques da festa, que nesta segunda edição adotou a temática do circo. A line up é comandada principalmente por cantoras que, para o produtor, são sempre as mais pedidas pelo público. Completam a festa Daniela Mercury, Alinne Rosa e o Babado Novo, liderado por Mari Antunes.

Entre as novidades na estrutura, além do palco montado no Wet, foi criado um circuito de festa, que será percorrido por um trio elétrico seguido dos foliões, que terão até abadá. O momento também marca os dez anos de história da San.

Por isso, o sábado tem uma programação especial, que reúne encontro das artistas em cima do palco, apresentação de uma orquestra de música clássica e um show de acrobacias aéreas, que serão feitas pelo artista espanhol Marcelo Pizzi. A companhia paulista de dança Alex D´arc também anima o show.

Se ligue na programação

Sexta (25), a partir das 21h, com

Anitta (palco) e Daniela Mercury (trio)

Sábado (26), a partir das 16h, com

Babado Novo (trio), Claudia Leite (palco) e Ivete Sangalo (trio)

Domingo (27), a partir das 15h, com

Claudia Leite (trio) e Alinne Rosa (trio)

Serviço:

O quê: Micareta Salvador 2019

Quando: Sexta (25), sábado (26) e domingo (27)

Onde: Wet´n Wild (Av. Paralela)

Ingresso: de R$ 100 a R$ 635

Venda: micaretasalvador.com.br