Michael K. Williams, ator de 'The Wire' e 'Lovecraft Country', é encontrado morto

O ator Michael K. Williams, 54 anos, foi encontrado morto no apartamento em que morava no Brooklyn, Nova York, nesta segunda (6).

Um dos papéis de maior destaque de Williams foi na série "The Wire", como Omar Little, e recentemente também fez sucesso recentemente com a série de drama "Lovecraft Country", no papel de Montrose Freeman. Ele concorre ao Emmy deste ano na categoria ator. A cerimônia acontece no dia 19 de setembro.

O Departamento de Polícia de Nova York confirmou que o Williams morreu às 14h desta segunda. A causa da morte não foi divulgada.

"Boardwalk Empire" e "Olhos que Condenam" estão entre as séries que Williams participou. No cinema, ele fez parte do elenco de "12 anos de Escravidão", "Vício Inerente" e "Gone Baby Gone". Com informações do G1.