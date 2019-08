Michael Sullivan lota praça de show em celebração do Dia dos Pais

O cantor e compositor Michael Sullivan fez um show gratuito nesta quinta-feira (8) no Salvador Norte Shopping em antecipação à celebração do Dia dos Pais. De volta à capital 10 anos depois, ele trouxe o show My Life - Retratos e Canções, e tocou acompanhado de três músicos.

Sucessos como Leva, Deslizes, Me dê Motivos, Amor Perfeito, Retratos e Canções e Whisky a go go fizeram parte do repertório.Sullivan tem mais de 2 mil composições e está nas paradas de sucesso há 30 anos. Músicas dele foram gravadas por Tim Maia, Roberto Carlos, Alcione, Gal Costa e outros artistas.

Em paralelo ao show, os clientes do shopping participaram de uma ação doando alimetnos não perecíveis que serão entregues a projetos sociais como Amigos Solidários e Netos por Escolha, para moradores de rua, e Nosso Lar Três Irmãos, que ajuda idosos.