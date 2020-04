Michel Teló, Daniel, Marcos&Belutti e Renato Teixeira são os convidados do Altas Horas

O programa Altas Horas, da Globo, deste sábado (25), resgata a história da música sertaneja no Brasil. “Hoje vamos mostrar o sertanejo de raiz, tradicional, e também os novos sucessos do estilo universitário”, avisa Serginho Groisman. Os artistas Michel Teló, Daniel, Renato Teixeira, Marcos & Belutti, César Menotti & Fabiano e As Galvão são os convidados desta edição especial.

Michel Teló e Daniel são responsáveis por abrir o programa e não escondem a felicidade de participar da atração: “Esse foi o nosso ensaio. Nunca tínhamos cantado juntos”, conta Daniel. Animado, Teló elogia: “Vou falar que é fácil cantar ao lado dele. O cara é bom demais da conta”. Os cantores engatam um papo sobre o acordeão, instrumento usado por Teló, e Serginho afirma: “Sou fã deste menino. Esse é um instrumento que exige muita coordenação”.

O programa também recebe outros convidados de peso para cantar ao lado de Teló e Daniel. As irmãs Galvão são as primeiras a entrar na arena ‘Altas Horas’. Depois de cantar “Beijinho Doce”, elas se impressionam com o sucesso da música. “É muito bom escutar essa plateia jovem cantar uma moda tradicional assim”.

Em seguida, quem se junta à roda é a dupla Marcos & Belutti para interpretar “Evidências”, ao lado de Michel Teló. Serginho Groisman também recebe Rick & Renner cantando “Saudade da Minha Terra”. E, para completar o time sertanejo, o programa conta com a dupla César Menotti & Fabiano e o cantor Renato Teixeira.

O ‘Altas Horas’ vai ao ar logo após o Big Brother Brasil.