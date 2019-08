Michelle Bolsonaro apresenta 'recebidos' no Instagram e exibe lingerie

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro fez propaganda para o Instagram da sua esposa Michelle para "ter alguma recompensa em casa". E parece que a divulgação deu certo. Após o merchan, a primeira-dama ganhou quase 100 mil seguidores - saindo de 474 para 572 mil.

Com seu Instagram bombando, a primeira-dama já está até "tirando onda" de digital influcer, exibindo os populares recebidos. Na tarde desta terça-feira (6), Michelle Bolsonaro postou nos seus stories fotos das peças de lingerie que recebeu - indicando que, talvez, o presidente irá receber a "recompensa" que estava à procura.

Os “mimos” foram mostrados nos stories de sua página oficial no Instagram. Michelle postou quatro fotos agradecendo os presentes com emojis de coração, simbolizando ter gostado dos produtos. No total, foram registrados dois conjuntos de calcinha e sutiã rendados, um preto e outro bege, além de quatro cintas modeladoras para afinar a cintura.

Os produtos são da empresa Biobela cintas, auto denominada como “fábrica de cinta modeladora”. No perfil, é possível ver fotos de artistas e influenciadoras digitais utilizando o produto, como Sabrina Sato, Flávia Pavanelli e Renata Costa. A linha é vendida somente via online e é produzia em São Paulo.