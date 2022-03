Michelle Bolsonaro posa fardada de policial: ‘Ele gostaria de ser multado por mim’

A primeira-dama Michelle Bolsonaro apareceu vestida de uma forma inesperada nesta quinta-feira (17). Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), surgiu com o fardamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As imagens foram postadas nos stories do perfil da primeira-dama no Instagram.

Ela aparece com o uniforme completo: calça, boné e a até o nome escrito na parte superior da farda, como os outros integrantes da instituição. De acordo com o Extra, a vestimenta especial foi usada por conta de um evento comemorativo da PRF.

Michelle chegou a brincar, referindo-se ao marido: "Ele disse que gostaria de ser multado por mim". Internautas elogiaram a primeira-dama: "Mulher Maravilha", diz um dos comentários. "Combinou bem com a PRF. Primeira dama sempre charmosa", elogiou outra admiradora.