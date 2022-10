Michelle Bolsonaro vem a Feira de Santana neste domingo (16)

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, vem à Bahia neste domingo, 16 de outubro. Em Feira de Santana, ela participará do evento ‘Mulheres com Bolsonaro’, a partir das 10h30, no Ária Hall, localizado na Avenida Presidente Dutra, no Centro. A senadora eleita Damares Alves também estará presente.

A viagem, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, faz parte da campanha paralela iniciada por Michelle no último domingo (9), em Manaus, em prol da reeleição do marido Jair Bolsonaro.



