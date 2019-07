Michelle Obama está de visual novo - e ficou incrível

Durante os oito anos em que esteve na posição de primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama aparecia sempre com seu cabelo escovado e em tom escuro. Mas a advogada e escritora resolveu renovar o visual - e soltar seus cachos! De quebra, ainda adotou um tom diferente, com um leve ombré em cores douradas.

Michelle exibiu o novo look em um evento em Nova Orleans, no último sábado (6) e o registro da mudança foi publicado por ela mesma, em seu Instagram. Os seguidores aprovaram: grante parte dos comentários deixados foram elogios aos seus cachos.

"Seu cabelo! Eu amo tudo que você representa e eu também amo o seu cabelo", "Apenas quando eu pensei que você não poderia ser mais impressionante, você faz isso no seu cabelo! Simplesmente incrível" e " Apenas quando eu pensei que Michelle Obama não poderia ficar mais bonita - ela é impressionante naqueles cachos naturais. Sua beleza interior é ilimitada" foram algumas das postagens dos seguidores.

O cabelo natural de Michelle, porém, já tinha sido exibido algumas outras vezes. Em novembro do ano passado, a ex-primeira dama dos EUA havia estampado a capa da revista Essence com o look cacheado. O mesmo visual também foi flagrado por fotógrafos em 2017, após deixar a Casa Branca.