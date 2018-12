Milene Domingues revela que já passou por dois abortos

Milene Domingues revelou que já passou por dois abortos. A mãe de Ronald, primogênito do jogador Ronaldo, contou que um deles não revelado à imprensa. Em entrevista à revista Crescer, Milene relembrou do aborto espontâneo em 2001, quando Ronald ainda era bebê. Na época, ela estava com 7 semanas de gestação e foi um assunto bastante falado na mídia.

A outra perda aconteceu há cerca de doze anos, quando ainda morava na Espanha e namorava o jogador David Aganzo. Mesmo assim, Milene confessa que quer ser mãe de novo. "Tomo anticoncepcional, mas não descarto. Seria mãe de meia dúzia", disse ela, que está solteira. O último relacionamento de Milene foi um namoro longo com o ex-segurança pessoal de Ronald.