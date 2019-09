Milhares curtem mistura de sons no Salvador Fest

Milhares de pessoas curtem neste domingo (15) o Salvador Fest. A festa, que começou por volta de meio dia, deve durar a noite toda. O encerramento ficará por conta de Anna Catarina, que aos 16 anos estreia no evento.

O palco principal foi aberto hoje pelo Psirico, já começando a festa acelerando o ritmo do público. Tayrone, estreante na festa, colocou o público para arrochar com seu novo sucesso, "Garota Poderosa". Já o Parangolé deu espaço à quebradeira com hits como "Abaixa que é tiro", música do carnaval deste ano", "Open Bar" e "Senta Agora". A funkeira Pocah, novo nome artístico de Pocahontas, participou do show dos pagodeiros e cantou "Não sou obrigada".

Wesley Safadão aproveitou os bastidores do evento para contar que os soteropolitanos vão vê-lo bastante por aqui no verão. Ele disse que vai participar do pré-Réveillon da capital baiana e também deve estar no ano que vem no Baile da Santinha, comandado por Léo Santana.

Depois, foi a vez do próprio Gigante subir ao palco para botar a galera pra dançar.

Veja as atrações:

Palco Principal

1- Psirico

2- Tayrone

3- Parangolé

4- Harmonia

5- Safadão

6- Léo Santana

7- Ivete Sangalo

8- Marília Mendonça

9- Zé Neto & Cristiano

10- Dilsinho

11- Lambasaia

12- Anna Catarina

Palco Pagodão

1- Preto de Luxo

2- Zé Paredão

3- A Invasão

4- Ed City

5- Kannário

6- La Fúria

7- O Poeta

8- Hiago Danadinho

9- Flavinho

10- ATTOXXÁ

11- Robyssão

12- Beleza Pura

13- Pegadeira