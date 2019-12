Milhares de fiéis lotam igreja e fazem procissão em homenagem à Santa Luzia 

Os olhos da fisioterapeuta Maria Helena Lisboa, 69 anos, brilham. No dia de Santa Luzia, protetora da visão e padroeira dos oftalmologistas, ela foi uma das milhares de fiéis que foi agradecer. Desde as primeiras horas da manhã, a fila já estava formada. Assim como Maria Helena, outros devotos enfrentaram horas no sol para poder levar para casa um pouco da água benta da santa.

Na ponta da fila, quando conseguiu um pouco da água, a devota fez questão de molhar seus olhos. Para ela, são 12 anos comparecendo às homenagens à Santa Luzia. “Tive catarata e consegui sair bem da cirurgia. Com certeza, ela interviu. Agora, eu agradeço. Venho também pagar a promessa de uma pessoa da família, que estava para perder a visão. Eu pedi e, pela fé, ela continua enxergando ”, conta.

No caso da aposentada Marta Lopes, 65, que foi cedo à Igreja de Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, no Comércio, onde é celebrada a principal festa em homenagem à santa, a devoção vem do berço. “Minha mãe me ensinou a ser devota dela. Todo ano acordo cedo pra poder pegar um pouco dessa água e levar pra quem eu amo e quero que ela proteja” conta. Depois de conseguir guardar um pouco da água, ela aguarda pra seguir com a procissão em homenagem à Luzia.

Fiéis fazem procissão em homenagem à Santa Luzia (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Durante todo o dia, missas serão celebradas para homenagear à Santa. No final da manhã, por volta das 11h, uma procissão saiu da Igreja para percorrer as principais ruas do Comércio. Após o caminho, a imagem de Santa Luzia voltará à igreja onde ainda estão previstas missas às 15h e 17h

*Com orietação da chefe de reportagem Perla RIbeiro