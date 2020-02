Miliciano não foi morto com tiro à queima-roupa, diz polícia baiana ao contestar Veja

Foto: Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia convocou uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (14) para esclarecer detalhes da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. A polícia contesta a hipótese de que os dois tiros que atingiram o miliciano foram disparados a curta distância.O perito médico legista Alexandre Silva, responsável pela necrópsia do ex-tenente do Bope do Rio de Janeiro, feita em Alagoinhas, aponta que as marcas deixadas no corpo de Adriano não apresentam características de tiros à queima-roupa.

“Essa questão de 40 centímetros se aplica às armas curtas, o que não foi empregado pelo Departamento de Polícia Técnica. Neste caso, o uso foi de fuzil e a carabina. A gente pode falar que o disparo foi feito a uma distância considerada não curta”, explica o perito, em coletiva convocada após a revista Veja apresentar fotos e análises que vão de encontro com a análise do DPT.

A hipótese de que a morte não ocorreu em um revide, e sim em um ato de queima de arquivo foi levantada após o miliciano ser apontado como chefe do Escritório do Crime, grupo que atua na zona oeste do Rio. Adriano também é citado nas duas investigações de maior repercussão do MInistério Público fluminense: a da morte da vereadora Marielle Franco e a que apura o suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual.

O diretor do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), Mário Câmara, informou que disparos realizados a curta distância deixam resíduos de pólvora no corpo, o que não foi observado na necrópsia de Adriano. Somado ao fato da arma do crime ser um fuzil, Câmara afirma que o autor do tiro poderia estar a 2 metros de distância da vítima ao realizar o disparo.

“Em armas de alta energia, como fuzil, não se usa essa distância. Fuzis deixam resíduo a mais de um metro. Somando com o cano e o corpo da arma, o atirador pode estar a 2 metros de distância. Um tiro próximo deixaria zona de tatuagem, ou seja, um resíduo. Uma perfuração à distância não deixa resíduo”, pontua o diretor.

É importante ressaltar que a perícia médica não é capaz de determinar a distância em que o policial atirou contra Adriano. “Para saber a distância é necessário reproduzir o disparo com a arma do crime uma munição similar. Nesse caso, são feitos vários disparos contra um alvo e recua-se até ter o mesmo tamanho de resíduo quando o corpo foi encontrado. Qualquer coisa fora isso, é leviano”, ressalta Câmara.

A zona de tatuagem é causada pelo grão de pólvora que deixa a arma junto com o projétil. Em tiros realizados perto da vítima, o material fica alojado entre a epiderme - a camada mais externa da pele - e a derme - a parte subsequente do tecido. Este é o mesmo local em que a tinta da tatuagem é inserida - por isso, o nome.

A hipótese de que um cano de arma longa e de grosso calibre teria causado um queimadura do lado esquerdo do peito de Adriano também é refutada pelo DPT. O diretor do IML informa que a lesão é uma equimose, ou seja, uma mancha provocada por uma pancada.

Câmara afirma que a marca no corpo de Adriano tem diâmetro interno de 4 cm, diâmetro externo de 12 cm e um segundo halo de 13 cm. De acordo com o diretor, isso refuta a hipótese de que uma arma foi encostada no peito do miliciano. “Não tem cano de arma com esse diâmetro, só se for uma bazuca”, disse.

Também não é possível determinar se a equimose foi causada de forma ativa, ou seja, com um pancada provocada por um terceiro, ou foi fruto de uma causa passiva - se Adriano caiu em algum objeto circular.

Ainda segundo o DPT, a lesão na cabeça de Adriano é corto-contusa, o que significa que foi feita por um material que machuca e corta. Ainda de acordo com o departamento, o ferimento foi realizado após a morte do miliciano.

“O ferimento da cabeça é em forma de quina, além do corte. A lesão continua em ângulo de 90 graus para baixo na região frontal da cabeça”, aponta Câmara. “O ferimento foi feito depois da morte, entre o socorro e a funerária a cabeça dele bateu em algum lugar”, afirma o diretor.

Pela necrópsia não é possível determinar a cronologia exata dos tiros ou o tempo de sobrevida de Adriano. De acordo com o perito Alexandre Silva, a médica que atendeu o miliciano informou que ele chegou ao hosital já sem vida.

A necrópsia pode apontar, entretanto, que houve um confronto policial na cena do crime. As marcas analisados pelo legista não apontam para sinais capazes de confirmar execução, ressalta Câmara.

* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier