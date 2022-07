Milionário se arrepende após emprestar R$ 1,2 milhão e processa gari

Um milionário está processando um ex-amigo após o entregar £ 200 mil, equivalente a R$ 1,2 milhão, entre 2012 e 2014. John Rankin Cornforth quer o dinheiro de volta, após doar para o varredor de rua Simon Denyer.

Segundo o jornal The Mirror, Cornforth entrou com o processo alegando que a quantia estava sendo dada como um empréstimo, e não como um presente. O valor foi entregue parcelado em três vezes.

De início, o milionário ajudou o ex-amigo a cobrir custos de um divórcio com £ 26.300. Depois, Cornforth presenteou o gari com £ 125.000 para a hipoteca do apartamento dele, e também doou £ 50 mil.

Mas agora o homem acionou a Justiça para recuperar o valor. Denyer, no entanto, alegou que a quantia foi dada como “presente”, e que, portanto, não a devolveria.

Cornforth afirmou que não abrirá mão do dinheiro, e ainda cobrou juros do ex-amigo. Ele alega no tribunal que como o R$ 1,2 milhão foi um “empréstimo”, ele esperava a devolução.