Milionário vai dar nova casa a menino que estuda na rua por falta de luz

Vídeo da criança estudando na rua viralizaram (Foto: Reproduçaõ)

Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, milionário do Bahrein, vai construir uma casa para o garoto peruano Víctor Martín Angulo Córdova, que estuda na rua por não ter luz em sua casa. O árabe ficou comovido com as imagens do garoto, que viralizaram nas redes sociais, e irá presenteá-lo com uma nova moradia, esta com energia elétrica.

Mubarak viajou até o Peru e se encontrou com o garoto de 12 anos na cidade de Moche, na província de Trujillo, depois que seu advogado conseguiu encontrá-lo.

O milionário decidiu construir uma casa nova para o menino e sua família, além de financiar um pequeno negócio para sua mãe e presenteá-lo com US$ 2 mil, segundo informações do jornal local “La República”. Ele ainda prometeu ajudar com recursos para a escola frequentada por Víctor.

As imagens do garoto estudando numa calçada foram gravadas por uma câmera de segurança. A mãe trabalha com reciclagem e disse que ele é muito aplicado e aproveita a luz da rua para terminar suas tarefas.