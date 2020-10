Mina de níquel amplia produção de olho em mercado de veículos elétricos

Mais níquel, menos carbono

Quem sonha com o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono precisa olhar com grande atenção o que acontece no município baiano de Itagibá.O mineral produzido pela Atlantic Nickel no Sul da Bahia é fundamental para a fabricação de baterias. O mercado de veículos elétricos é a grande aposta da mineradora para o desenvolvimento da produção nos próximos anos. A empresa é a única empresa no Brasil a produzir o níquel sulfetado. Atualmente, toda a produção da planta de Itagibá é exportada para os mercados asiático e europeu, com predominância da China. A empresa pretende dobrar sua capacidade de produção com o início da operação subterrânea, prevista para 2028, o que também vai ampliar a vida útil da mina de oito para 34 anos. Cerca de US$ 355 milhões devem ser investidos nos primeiros 5 anos desta nova fase. "A indústria da mineração é que vai viabilizar que todos nós tenhamos um futuro melhor. Viver em um mundo com menos emissões de gases de efeito estufa, em um mundo onde as coisas são mais eficientes", projeta Paulo Castellari, CEO da Appian Capital Brasil, dona da Atlantic Nickel.

Retomada

O Shopping Center Lapa segue seu plano de diversificação e ampliação do mix de lojas e serviços. Na próxima terça-feira (06), inaugura uma unidade da C&A no piso L2. Além da C&A, após a reabertura, o shopping inaugurou outras operações, dentre elas: as franquias Unhas Cariocas e Loucos por Coxinha; Acarajé da Drica; Litoranius (produtos com proteção UV); e Fuel (óculos esportivos). A loja do segmento de cosméticos +Make, também já assinou contrato com o empreendimento e irá inaugurar nos próximos dias. Outras 6 grandes operações estão em processo de assinatura de contrato. “A retomada da ampliação do mix reforça o trabalho conjunto do Center Lapa e seus parceiros em trazer mais diversidade para os visitantes e clientes, respeitando todos os protocolos de saúde e segurança", diz a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Ivanir Mattos.

Investimento social

O Grupo JCPM, responsável pelo Salvador Shopping e Salvador Norte, finalizará 2020 com aporte de R$ 17,8 milhões em iniciativas sociais nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Só com as ações durante a pandemia foram empregados R$ 5,3 milhões.

Inovação

A Ocyan, empresa de óleo e gás, usou a experiência do programa de inovação Ocyan Waves para beneficiar produtores rurais do Sul da Bahia, em parceria com a Fundação Odebrecht. Após análise dos desafios apresentados, a startup eAgro, de Ribeirão Preto, foi selecionada para desenvolver um projeto piloto para a Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan). O projeto deve ser concluído ainda este ano e beneficiar diretamente os mais de 300 agricultores. O desafio da proposta é melhorar a gestão da produção dos cooperados e otimizar o rastreamento dos produtos da Coopatan.

Agro pelo Brasil

Salvador e Luís Eduardo Magalhães são as duas cidades baianas que estarão em destaque no programa Agro pelo Brasil, promovido pelo sistema CNA/Senar hoje e amanhã. Acompanhe tudo pelo:

Cozinha Mineira

Especializada na gastronomia mineira, a franquia Empório Coisas de Minas abre amanhã em Salvador a primeira unidade da rede fora de São Paulo. Foram investidos R$ 290 mil na loja, que vai em Ondina.