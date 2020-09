Mindfulness: a prática da atenção plena que pode combater a ansiedade

Mindfulness. O nome em inglês é estranho, mas você conhece bem esse estado psicológico. É quando você consegue estar presente, vivendo o momento: brincando com seus filhos, com o seu pet, passeando na orla, praticando um esporte.

O oposto disso é essa sensação de ansiedade que a gente tem vivido tanto nessa pandemia. Preocupação com o amanhã, pensando em tudo o que tem para resolver, os problemas que virão, a crise que tá batendo, medo do futuro... E o presente? Nada.

Nesse podcast, discutimos os benefícios da prática do Mindfulness, que é oferecido por vários psicólogos na Salvador e em toda a Bahia. Como é o exercício, a quem ela se aplica, como pode nos ajudar e os seus desafios.

A entrevista é com a psicóloga comportamental e intrutora de Mindulfness em Salvador, Ana Martha Lima. O objetivo do podcast é te mostrar por onde começar a praticar - alguns vídeos podem ajudar, mas o ideal é conversar com um especialista.

