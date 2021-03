Mineradoras baianas reforçam medidas contra o coronavírus

As mineradoras baianas têm reforçado suas ações contra a segunda onda do coronavírus no estado. A BAMIN doou ao Governo do Estado, na manhã da última quarta-feira (10), 32 ventiladores pulmonares. Em Jacobina, a JMC Yamana Gold reafirmou a parceria com a prefeitura e fez novas doações de materiais. Já em Itagibá, a Atlantic Nickel lançou aplicativo focado na orientação e prevenção.

A doação da BAMIN acontece no momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus, quando o sistema de saúde do estado está sob intensa pressão. Do total, o Estado deverá direcionar 5 equipamentos para hospitais de Caetité e 5 para Ilhéus, ou seja, 10 para a região de atuação da mineradora. Os outros 22 ficarão a critério da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Para o governador Rui Costa, doações como esta são muito importantes para reforçar as ações do poder público. “Em momentos críticos como este, onde temos um inimigo comum para vencer, é fundamental a união de todos. A parceria entre poder público, empresas privadas e a sociedade nos conduzirá à vitória contra a Covid-19, portanto temos que reconhecer e valorizar doações como esta. Juntos, somos muito mais fortes”, avalia Rui.

Em Jacobina, após reunião entre o prefeito, Tiago Dias, e a Yamana, ocorrida no último dia 2 de março, a empresa reafirmou seu compromisso em colaborar com as ações de combate ao coronavírus no município. Atendendo a pedido do prefeito, no dia seguinte o Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental doou para a Secretaria de Saúde do Município três mil máscaras PFF2, 500 litros de álcool em gel, 100 caixas de luvas, 50 protetores faciais e 50 macacões impermeáveis e providenciou a contratação de serviços para a implantação de barreiras físicas.

No início deste ano a empresa doou mais R$ 1 milhão ao fundo criado pelo Instituto, que já havia recebido o aporte de R$ 2,5 milhões. De acordo com Kátia Cristina Souza, Secretária de Saúde do município, “todos esses materiais têm sido importantes no apoio às nossas ações integradas de combate ao coronavírus em Jacobina. Essa parceria com a Yamana é muito importante, unidos venceremos este vírus”.

Em Itagibá, a Atlantic Nickel lançou, também na semana passada, o aplicativo “Cheguei, chequei”. A ferramenta que pode ser acessada por qualquer pessoa usando a internet e que tem como objetivo alertar e orientar sobre a prevenção, contágio e procedimentos seguros diante da Covid-19. O “Cheguei, Chequei” é um webapp muito fácil de usar e deixa a informação, de forma clara e confiável, na palma da mão. Para ter acesso ao conteúdo, é só acessar o endereço www.chegueichequei.com.br.

Além de orientações preventivas, o app conta com contatos úteis das autoridades de saúde, lista de últimas notícias atualizadas sobre a pandemia, boletim diário com o número de casos na Bahia e nas cidades de Ipiaú e Itagibá, questionário para identificação de sintomas e orientações para possíveis infectados.

Doações superaram R$ 9 milhões em 2020

Segundo o Sindicato das Mineradoras na Bahia (Sindimiba), as doações para combate e prevenção ao coronavirus na Bahia superaram a marca de R$ 9 milhões em 2020. Dentre os itens doados estão 15 respiradores, 8 mil testes rápidos, 370 mil máscaras e 42 mil cestas básicas.

As ações desenvolvidas pelas mineradoras baianas também incluíram a manutenção de hotéis nos municípios para isolamento de profissionais de saúde e pessoas infectadas, contratação de costureiras locais para confecção de máscaras, doação de tecido para o projeto “Máscaras para Todos”, do Governo do Estado, e capacitação de professores para ensino à distância.

Este conteúdo conta com o apoio institucional da CBPM.