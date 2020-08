'Minha História': Márcia Freire fará live no dia 27 de agosto

A cantora Márcia Freire, uma das estrelas do axé, fará uma live no dia 27 deste mês, uma quinta-feira, à partir das 20h. Batizada de Minha História, a live será exibida no canal de Youtube da artista.

Ela celebra 35 anos de carreira desde a primeira gravação do CD Pimenta de Cheiro, da banda Cheiro de Amor, em 1987, com músicas como Que Arerê e Tema do Cheiro.

Na ocasião, Márcia aproveita para lançar sua nova música de trabalho, aposta para hit do verão de Salvador. O nome da canção ainda não foi divulgado pela artista.