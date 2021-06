'Minha mulher me traiu e foi viver com Eduardo Costa', diz engenheiro

O engenheiro Eduardo Polastreli, marido da influenciadora Mariana Polastreli, revelou que a esposa o largou para viver com o cantor sertanejo Eduardo Costa. As informações são do colunista Leo Dias.

Os dois se casaram há 15 anos e tinham três filhos. Ainda de acordo com o engenheiro, Mariana saiu de casa no dia 7 de junho com seu filho mais novo, de apenas 9 meses, dizendo que iria passar um tempo na casa da mãe, o que não aconteceu.

“Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, explicou Eduardo em entrevista ao colunista do portal Metrópoles.

Assim que soube que seu filho estava com a avó, sem a presença materna, o engenheiro afirmou ter acionado o conselho tutelar. “E logo que eu soube onde ela estava, entrei em contato com conselho tutelar e fui orientado a buscar o meu filho mais novo.”

“Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH”, completou.

Ainda de acordo com Leo Dias, cantor sertanejo e Mariana Polastreli, que é empresária e digital influencer, natural do Espírito Santo, estão saindo e “se conhecendo melhor” há algumas semanas.