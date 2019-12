'Minha Santa é guerreira': fiéis celebram dia de Santa Bárbara no Pelourinho

“Minha Santa é guerreira e tem nome bem forte. Ela é minha padroeira na vida e na morte”, cantou a multidão de vermelho e branco que estava presente na missa para Santa Bárbara, celebrada nesta quarta-feira (4), no Largo do Pelourinho. Após a celebração, uma procissão saiu da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos até a Rua Joaquim Seabra.

A Santa homenageada vem por último no cortejo. Cabe aos santos Cosme e Damião, Jorge, Sebastião, Miguel Arcanjo, Lázaro, Roque e Jerônimo abrirem o caminho para imagem da guerreira e mártir da igreja católica.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Também conhecida como guerreira, a Orixá Iansã é a outra homenageada do dia. Santa Bárbara é sincretizada com a entidade do Candomblé. Ambas regem os ventos e as tempestades.

Para as mulheres, as divindades têm grande representatividade por ressaltar a força feminina. Assim como a Santa e a Orixá, a autônoma Terezinha da Silva, 62 anos, se reconhece como uma mulher forte.

“Tem horas que eu nem acredito na força que tenho para fazer as coisas, com maior carinho, amor e entusiasmo”, disse a devota, que acredita que a força é dada pelas entidades.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier