Minicurso online sobre racismo na mídia é lançado; veja como participar

Acontecerá no final do mês de junho o minicurso Semiótica e Racismo na Mídia Brasileira. O projeto foi desenvolvido pelos jornalistas Bruna Rocha e Cássio Santana, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e contará com aulas online.

As aulas acontecem nos dias 27 e 28 de junho, das 14h às 16h. As inscrições custam R$ 50 e, ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas. Para participar, é necessário preencher um formulário, que está disponível neste link: https://forms.gle/VrpewHywwkNUCbMP7.

Para as aulas, será distribuída uma bibliografia obrigatória em formato PDF para os alunos, além de um material complementar para que os estudantes possam permanecer se aprofundando no tema demais.

O minicurso promete analisar os discursos propagados pela mídia a partir de uma perspectiva antirracista.

Cronograma

Dia 27/6

Aula expositiva: Apresentação dos conceitos fundamentais para a reflexão sobre o racismo midiático, desde uma perspectiva semiótica.



Dia 28/6

Aula metodológica: Apresentação de categorias, operadores teórico-metodológicos e estratégias de análise de conteúdos midiáticos préselecionados e indicados na ementa



Serviço

O que: Racismo e Mídia no Brasil: uma abordagem semiótica

Quando: 27 e 28/06, das 14h às 16h.

Onde: Plataforma virtual de reunião a ser divulgada para os inscritos

Investimento: R$50

Informações: semioticantirracista@gmail.com

Inscrições: https://forms.gle/VrpewHywwkNUCbMP7