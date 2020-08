Ministério autoriza licitação para ampliação do aeroporto de Barreiras

O Ministério da Infraestrutura autorizou nesta quinta-feira (6) o governo estadual a realizar licitação para contratação dos projetos de reforma e ampliação do aeroporto de Barreiras, no Oeste da Bahia. O Governo Federal vai investir cerca de R$ 45 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), na elaboração dos projetos e na execução das obras. O projeto prevê a adequação do aeroporto para operação de Boeing 737-800.

Estão previsto: reforma e ampliação da pista de pouso e decolagem, pátio de aeronaves e taxiway, construção do novo terminal de passageiros, aquisição de equipamentos e serviços complementares no aeroporto de Barreiras.

O edital elaborado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia estima os custos dos estudos complementares, projetos e planos em torno de R$ 1,1 milhão, com prazo de 6 meses para entrega dos produtos, após a ordem de serviço. O edital deve ser publicado pelo estado nas próximas semanas.