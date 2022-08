Ministério da Agricultura da Turquia pede sugestão de nome para 'ursa chapada'

Imagens gravadas em um celular de um urso desorientado viralizaram na web. Isso porque o filhote comeu uma quantidade excessiva de um tipo de mel que causa efeitos alucinógenos e ficou "dopado". O caso aconteceu na província de Duzce, no noroeste da Turquia.

A fêmea balança e choraminga sentada, de barriga para cima, na traseira de uma caminhonete. As cenas foram gravadas depois que a ursinha foi resgatada da floresta, hoje.

O mel louco, ou "deli bal" em turco, é um tipo de mel de rododendro que pode ter efeitos alucinógenos. A planta de rododendro é um arbusto que dá flores pequenas e coloridas, com uma toxina chamada graianotoxina no pólen e no néctar e, por isso, muito venenosa.

A ursa foi levada a um veterinário, onde recebeu tratamento e provavelmente será solta na natureza nos próximos dias, disseram as autoridades locais O Ministério da Agricultura pediu aos turcos no Twitter que sugerissem um nome para a ursa.

"Nossa bebê ursa parda, que está exausta em Düzce, está bem de saúde e nossas equipes continuam o tratamento. Vamos dar um nome à nossa 'filha' fofa que exagerou na dose de mel", diz o texto do tweet.