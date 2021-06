Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza operações com cães farejadores na Bahia

Um bloqueio com cães farejadores em pontos estratégicos na Bahia e em mais cinco estados do Brasil marca o início das ações da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação começa nesta segunda-feira (21) e segue até sábado (26). O objetivo é fomentar apreensões de drogas transportadas nas rodovias federais e estaduais.

As operações serão realizadas com o trabalho da Polícia Militar de Distrito Federal e Polícia Rodoviária Federal na cidade de Barreiras.

Participam da Operação Goiás, Acre, Paraná, Distrito Federal e Santa Catarina. A integração das forças de segurança pública é feita pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

“Para trazer resultados positivos no combate ao crime organizado é fundamental o trabalho integrado e colaborativo entre as polícias”, afirmou Alfredo Carrijo, secretário de Operações Integradas.

As atividades fazem parte da Operação Hórus, do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA) e coordenadas pelo Centro de Operações de Fronteira (CIOF), todos da Seopi.

A ação com cães faz parte do projeto-piloto do VIGIA, lançado em janeiro de 2021. O objetivo é expandir esse tipo de operação para todas as unidades do programa.

As ações fazem parte da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, realizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).